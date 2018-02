Policisti prijeli skupino mladih, osumljenih tatvin in ropov

Ljubljana, 7. februarja - Ljubljanski kriminalisti so minulo sredo v Moravčah prijeli in pridržali štiri mlade, ki jih sumijo, da so v zadnjemu času izvršili več premoženjskih kaznivih dejanj v Ljubljani in njeni okolici. V petek so tri osumljence privedli k preiskovalni sodnici, ki je zoper 28- in 19-letnika odredila pripor, zoper 16-letnika pa hišni pripor.