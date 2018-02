Ptujski grad odpira novo stalno zbirko, prvič izšel tudi katalog

Ptuj, 8. februarja - Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož bo danes na ptujskem gradu odprl novo stalno galerijsko postavitev, v kateri hrani pomembne umetnine iz srednjega veka. Ob tem so izdali slikovno bogato opremljen razstavni katalog Umetnost srednjega in zgodnjega novega veka med leti 1200 in 1550, v katerem so predstavljena nova spoznanja o izjemni likovni dediščini.