Največ smrtnih žrtev med pešci v osrednji Sloveniji in na Štajerskem

Ljubljana, 7. februarja - Ta teden pod geslom Bodi viden, bodi previden poteka nacionalna akcija Pešec. Njen namen je ozaveščanje pešcev in voznikov o pravilnem ravnanju v prometu. Kot kažejo podatki policije, je največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev in tudi največ v prometnih nesrečah umrlih pešcev na območju ljubljanske, mariborske in celjske policijske uprave.