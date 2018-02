Statistični urad odslej z veliko večjim zajemom podatkov za izračun inflacije

Ljubljana, 7. februarja - Statistični urad je z letom 2018 uvedel novo metodologijo izračunavanja inflacije, po kateri gibanje cen hrane, pijače in tobaka spremljajo na podlagi avtomatično poslanih podatkov največjih trgovcev v Sloveniji in jih ne zbirajo več na terenu. Doslej so spremljali gibanje 6500 cen, po novem jih 70.000.