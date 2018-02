Pri kupovanju krofov pomembna tudi njihova sestava

Ljubljana, 7. februarja - Bliža se pustni čas in z njim tradicionalne ocvrte slaščice, kot so flancati, miške in krofi. Te sicer prodajajo vse leto, a prav med pustom jih Slovenci pojemo največ. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da so med krofi velike razlike, zato je pomembno, da jih znajo potrošniki pravilno izbrati in preveriti, koliko sladkorja in maščob vsebujejo.