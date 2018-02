Koalicijska pogajanja v Nemčiji še v tretji dan podaljška

Berlin, 7. februarja - Koalicijska pogajanja v Nemčiji se še vedno niso zaključila in se nadaljujejo tudi danes. Nočna pogajanja med voditelji konservativne unije (CDU/CSU) in socialdemokratov (SPD) niso dala rezultatov in pogovori se bodo nadaljevali še tretji dan po tem, ko naj bi se že zaključila. Kdaj naj bi se končala, ni jasno.