Mariborska hotela Piramida in Orel odslej del verige AccorHotels

Maribor, 6. februarja - Mariborska mestna hotela Piramida in Orel odslej nosita novi imeni Mercure Maribor City Center in Ibis Styles Maribor City Center in postajata del mednarodne hotelske verige Orbis. Gre za strateškega partnerja verige AccorHotels v vzhodni Evropi, ki je sodelovanju s Termami Maribor odprl svoja prva dva hotela v Sloveniji.