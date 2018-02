Sindikat pozval k sistemskim rešitvam v boju proti korupciji in zaščiti žvižgačev

Ljubljana, 6. februarja - Gorenjska območna ZSSS je vlado danes pozvala k sprejemu sistemskih rešitev za preprečevanje korupcije v javnih in državnih organih. Država bi morala imeti po vzoru drugih evropskih držav z zakonom določeno, da so državni in javni uslužbenci dolžni prijaviti sum korupcije, te pa zaščititi skozi delovno zakonodajo.