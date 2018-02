Na delovnem posvetu pri predsedniku republike podpora predlogu zakona o nevladnih organizacijah

Ljubljana, 6. februarja - Na današnjem delovnem posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju z vodstvom Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) so razpravljali o delovanju in financiranju humanitarnih organizacij, brezdomstvu in revščini ter o napredovanju v nevladnem sektorju. Sodelujoči so enotno podprli predlog zakona o nevladnih organizacijah.