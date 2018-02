Novembrska osrednja vaja Nata na Norveškem preizkus tudi za SV

Ljubljana, 6. februarja - Slovenska vojska (SV) bo letos sodelovala v več vojaških vajah in urjenjih, tako doma in v tujini. Največja na domačih tleh bo junijska vaja Jadranski udar, največja v tujini pa bo letošnja osrednja vaja Nata Trident Juncture, ki bo oktobra in novembra na Norveškem, je na današnji novinarski konferenci povedal poveljnik sil SV brigadir Milko Petek.