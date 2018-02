Kulturniki zahtevajo vključujoč dialog in reformo ministrstva za kulturo

Ljubljana, 6. februarja - V Lutkovnem gledališču Ljubljana so se danes zbrali kulturni ustvarjalci in predstavniki različnih organizacij, da bi izrazili skrb nad stanjem v kulturi. Več kot 50, vključno s sindikatoma, jih v skupni izjavi zahteva zaustavitev sprejemanja škodljivih ukrepov. Obenem so si enotni: rešitev je v dialogu in reformi ministrstva za kulturo.