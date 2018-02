ZZZS zavrača očitke novomeške bolnišnice glede financiranja urgence

Novo mesto, 6. februarja - Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je zavrnila ponedeljkove navedbe predstavnikov vodstva novomeške bolnišnice v zvezi z delovanjem in financiranjem urgentnega centra. Kot so pojasnili, gre za enostranske navedbe, zavarovancem pa so ob tem zagotovili, da nujno zdravljenje v omenjeni bolnišnici ni ogroženo.