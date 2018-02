BNP Paribas kljub zahtevnemu okolju lani z rahlo rastjo dobička

Pariz, 6. februarja - Francoski bančni velikan BNP Paribas je leto 2017 sklenil z nekaj manj kot 7,76 milijarde evrov čistega dobička, kar je 0,7 odstotka več kot v 2016. Prihodki so upadli za 0,6 odstotka na 43,16 milijarde evrov. V banki so opozorili na še vedno zahtevno okolje, a so s poslovanjem zadovoljni.