Škoromati med najstarejšimi maskami na Slovenskem

piše Polona Šega

Ljubljana/Koper, 7. februarja - Pust prelomi s starim v naravi in skupnosti. Izvira iz predkrščanstva, ko so praznovali prihod pomladi. Rimljani so v času sredi zime in pred pomladjo imeli več praznikov, za katere so se šemili. Med območji v Sloveniji, kjer se je ohranilo največ tradicionalnih pustnih mask, je zahodni del. Na južnem obrobju Brkinov so denimo doma škoromati.