V Krškem menjava kovinskega nadhoda nad železniško progo

Krško, 6. februarja - V Krškem so pred nekaj dnevi odstranili močno načeti in že nekaj časa zaprti kovinski nadhod nad železniško progo pri tamkajšnji železniški postaji. Do konca junija nameravajo postaviti novi nadhod. Naložba bo stala nekaj manj kot 100.000 evrov, krška občina pri postavitvi novega nadhoda računa na evropsko denarno podporo.