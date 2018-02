Zloglasni ameriški zdravnik v drugo obsojen na 40 do 125 let zapora

Chicago, 5. februarja - Nekdanjemu zdravniku ameriške gimnastične reprezentance Larryju Nassarju, ki je med letoma 1996 in 2005 spolno zlorabil več kot sto mladih telovadk, med njimi je bila tudi slovita Simone Biles, je sodišče v ameriški zvezni državi Michigan danes naložilo novo zaporno kazen 40 do 125 let zapora.