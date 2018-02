Društvo DOOR napovedalo iskanje pravice po sodni poti

Ljubljana, 5. februarja - Društvo za otroke, očetovstvo in resnico (DOOR), ki ocenjuje sodni in socialni sistem v ločitvenih postopkih kot pristranskega, bo iskalo pravico tudi po sodni poti, so napovedali danes. Še pred poletnimi počitnicami nameravajo zaradi tega vložiti skupinsko tožbo proti državi, so povedali.