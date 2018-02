Pri SPD pričakujejo predstavitev koalicijske pogodbe v torek

Berlin, 5. februarja - Nemški socialdemokrati (SPD) predvidevajo, da bodo predsedniki bodočih koalicijskih partnerk konservativne unije CDU/CSU in SPD v torek predhodno potrdili koalicijsko pogodbo in jo predstavili vodstvu strank. V Berlinu se bodo danes sicer še predvidoma do večera nadaljevala koalicijska pogajanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.