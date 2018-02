Občine za zdaj dogovorile postopanje glede projekta vodooskrbe v zgornji Dravski dolini

Muta/Dravograd, 6. februarja - Občine zgornje Dravske doline so naposled dosegle dogovor, da bodo v presojo ministrstvu za okolje in prostor skupaj in prek vodilne Občine Dravograd oddale dokumentacijo za spremembe projekta vodooskrbe, kot jih predvideva Občina Muta. Šele ko bo ministrstvo odgovorilo, kaj te spremembe pomenijo za sam projekt, bodo odločale o nadaljnjih korakih.