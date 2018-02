Konec nemških koalicijskih pogajanj najverjetneje v ponedeljek

Berlin, 4. februarja - Pogajanja o novi veliki nemški koaliciji med konservativno unijo (CDU/CSU) in socialdemokrati (SPD) se bodo najverjetneje zavlekla v ponedeljek, so povedali viri blizu pogajanj. Tako jim ne bo uspelo izpolniti cilja, da bi pogajanja zaključili do konca današnjega dne.