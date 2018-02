Vroče volilne teme - evropske liste, vodilni kandidati, število komisarjev

Bruselj, 4. februarja - Bliže so evropske volitve, bolj se krešejo mnenja o transnacionalnih listah in vodilnih kandidatih, bolj znanih po nemškem izrazu spiztenkandidaten, znova pa se odpira tudi vprašanje števila komisarjev. Da bi že na teh volitvah imeli evropske liste, je skoraj nemogoče. Spitzenkandidatov unija ne more več odpraviti. Kaj pa bo s komisarji?