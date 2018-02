V Nemčiji pričakujejo zaključek koalicijskih pogajanj

Berlin, 4. februarja - V Nemčiji naj bi se danes končala pogajanja o ponovni veliki koaliciji konservativne unije (CDU/CSU) in socialdemokratov (SPD). Nekateri člani SPD so sicer še v soboto opozarjali, da se stranke še ne strinjajo o vsem in da bi se lahko pogajanja za kakšen dan zavlekla.