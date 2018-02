Prijeli strelca iz Macerate

Rim, 3. februarja - Moškega, ki je v kraju Macerata v osrednji Italiji danes streljal iz avtomobila in ranil več ljudi, so aretirali. Po poročanju italijanskih medijev gre za 28-letnega Italijana, ki naj bi bil simpatizer skrajne desnice. Ranil je sedem ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnice. Vsi so tujci, je policija sporočila na Twitterju.