Prodane skoraj vse nepremičnine nekdanje Mure

Murska Sobota, 3. februarja - Stečajna upravitelja Mure in Aha Mure sta prodala skoraj vse nepremičnine nekdanje velike Mure. V kompleksu so od nekdanje delniške družbe Mura ostali neprodani le upravna stavba, pisarniška stavba nekdanje Mure EHM in dve zelenici z lopo, od Aha Mure pa parkirišče zunaj kompleksa.