Trump odobrava objavo spornega memoranduma glede ruske afere

Washington, 2. februarja - Predsednik ZDA Donald Trump namerava danes odobriti objavo spornega memoranduma o preiskavi ruske afere, ki ga je sestavil njegov zaveznik v kongresu Devin Nunes, kljub nasprotovanju zvezne policije FBI, ki trdi, da vsebuje memorandum zaupne informacije in izpušča pomembna dejstva. FBI o teh dejstvih ne more govoriti, ker so prav tako zaupna.