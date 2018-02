SDS s predlogom zakona o reševanju stanovanjske problematike mladih

Ljubljana, 2. februarja - Poslanska skupina SDS je danes v DZ vložila predlog zakona o reševanju stanovanjske problematika mladih. Med drugim predlagajo, da se do 1. junija nezasedena stanovanja iz fonda stanovanj stanovanjske komisije vlade, notranjega, obrambnega in ministrstva za pravosodje prenesejo na republiški stanovanjski sklad, so sporočili iz SDS.