Vlada za avtentično razlago zakona o denacionalizaciji

Ljubljana, 2. februarja - Vlada bo zaradi podnormiranosti 72. člena zakona o denacionalizaciji in neenotne sodne prakse predlagala avtentično razlago zakona o denacionalizaciji. To je presodila ob pripravi odgovora parlamentarnemu odboru za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je opozoril na nerazumno izplačevanje odškodnin in zamudnih obresti denacionalizacijskim upravičencem.