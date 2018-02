Na Blejskem jezeru potonila pletna z več potniki

Bled, 2. februarja - Na Blejskem jezeru se je okoli 9. ure prevrnila pletna s potniki. S pletno so se želeli peljati korejski turisti, a se je zataknilo že pri izplutju ob obali jezera. Vse potnike so rešili iz vode, nekaterim pa so zaradi podhladitve nudili tudi zdravniško pomoč.