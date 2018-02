Objavljen natečaj za direktorja Nakvisa

Ljubljana, 2. februarja - Nacionalna Agencija za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) je danes na spletni strani in v dnevnem časopisju objavila javni natečaj za direktorja agencije za dobo petih let. Sedanjemu direktorju Ivanu Lebanu petletni mandat poteče 2. aprila. Kandidati morajo prijave poslati v desetih dneh od objave natečaja oz. do vključno 12. februarja.