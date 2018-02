S poglobitvijo monetarne unije v obrambo pred novimi krizami

Brdo pri Kranju, 2. februarja - Zadnja finančna in gospodarska kriza je razkrila nekatere pomanjkljivosti v evropski monetarni politiki in čeprav države članice po nekaterih spremembah danes uspešno okrevajo, je v državah z evrom konec lanskega leta stekla razprava o dodatnih ukrepih. Da so ti potrebni, so se strinjali tudi udeleženci današnje konference na Brdu pri Kranju.