Parlamentarni odbor zavrnil zakonski predlog Levice glede bolniškega nadomestila samozaposlenim

Ljubljana, 1. februarja - Odbor DZ za zdravstvo je na današnji seji zavrnil novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero so poslanci Levice predlagali, da bi samozaposlenim že v prvem mesecu bolezni bolniško nadomestilo izplačal ZZZS. Brez zadostne podpre odbora so ostali tudi predlogi poslancev SDS glede problematike onkoloških bolnikov.