Slovenska in srbska vlada za okrepitev pogovorov glede kulturne dediščine

Brdo pri Kranju, 1. februarja - Premierja Slovenije in Srbije Miro Cerar in Ana Brnabić sta po današnji četrti skupni seji vlad izpostavila odlične politične, gospodarske in druge odnose med državama. V središču pogovorov je bilo gospodarstvo, na področju nasledstva po nekdanji SFRJ pa so se dogovorili za intenziviranje pogovorov o slovenski kulturni dediščini.