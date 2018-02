Alpe Adria Green v EU še naprej proti terminalu v Žavljah

Ljubljana, 1. februarja - Mednarodna nevladna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green nadaljuje opozorila Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu zaradi kršitev evropskih direktiv s strani Italije v primeru predlaganega plinskega terminala Žavlje v Trstu in povezovalnega plinovoda. Komisijo so pozvali, naj bolje preuči obstoječo dokumentacijo.