Konec pravde med upokojenim policistom Robertom Šušanjem in policijo

Ljubljana, 31. januarja - Na delovnem in socialnem sodišču se je danes zaključila pravda med nekdanjim direktorjem Uprave za policijske specialnosti Robertom Sušanjem in policijo. Šušanj je namreč lani zaradi suma vpletenosti v korupcijo dobil sklep o prepovedi opravljanja dela, s tožbo pa je zahteval vrnitev na delovno mesto, poročata časnika Dnevnik in Večer.