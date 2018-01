AfD prevzela predsedovanje trem odborom nemškega parlamenta

Berlin, 31. januarja - Poslanci skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) so bili danes v nemškem zveznem parlamentu izvoljeni za predsednike treh odborov - za proračun, pravosodje in turizem. Običajno se predsednika odbora le določi, vendar je tokrat več članov odborov nasprotovalo imenovanju poslancev AfD za predsednike, zato so bile potrebne volitve.