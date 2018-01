Odbor prižgal zeleno luč predlogu novele energetskega zakona

Ljubljana, 31. januarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil predlog novele energetskega zakona, s katero se določajo pravne podlage za bolj jasne določitve obveznosti za udeležence na energetskem trgu in odpravljajo nekatere nedoslednosti. Vrstila so se opozorila, da se s tem ponovno uvaja dodatna finančna pomoč Termoelektrarni Šoštanj.