Odbor prekinil obravnavo predloga zakona o nepremičninskem posredovanju

Ljubljana, 31. januarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes prekinil obravnavo predloga zakona o nepremičninskem posredovanju, s katerim želi vlada dvigniti raven kakovosti opravljanja storitev nepremičninskih posrednikov. Obravnavo bodo nadaljevali na eni od prihodnjih sej. Potrošniki in posredniki so opozarjali, da predlog ponekod zmanjšuje varstvo.