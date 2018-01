V Premogovniku Velenje stebrni udar lažje poškodoval enega rudarja

Velenje, 31. januarja - V Premogovniku Velenje je ponoči s ponedeljka na torek v tretji izmeni pri ropanju ustja izstopne proge prišlo do stebrnega udara, v katerem je bil lažje poškodovan en rudar. Zaposleni so ga takoj oskrbeli in odpeljali v Zdravstveni dom Velenje, od koder je bil napoten v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju, so za STA povedali v družbi.