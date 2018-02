Od danes veljavne le kovinsko modre vinjete

Ljubljana, 1. februarja - Z današnjim dnem veljajo vinjete za leto 2018, ki so kovinsko modre barve in veljajo do 31. januarja 2019. Naprodaj je devet različnih vrst vinjet, cene pa ostajajo nespremenjene. Uporaba vinjet je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah obvezna, kršiteljem pa grozi globa med 300 in 800 evrov.