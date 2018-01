Nives Meroi in Roman Benet dobitnika zlatega častnega znaka planinske zveze

Ljubljana, 31. januarja - Italijansko-slovenska naveza Nives Meroi in Roman Benet, prvi par s preplezanimi vsemi štirinajstimi osemtisočaki v alpskem slogu, sta prejemnika zlatega častnega znaka Planinske zveze Slovenije. Anastasija Davidova in Aleš Česen sta alpinista leta, najuspešnejša športna plezalca ostajata Janja Garnbret in Domen Škofic.