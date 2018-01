Zaupne dokumente petih avstralskih vlad našli v starih omarah

Sydney, 31. januarja - Avstralska javna radiotelevizija ABC je danes sporočila, da je v zaklenjenih predalih dveh starih omar, ki so ju kupili v trgovini z rabljenim vladnim pohištvom v Canberri, našla več sto zaupnih in zelo občutljivih dokumentov petih prejšnjih avstralskih vlad. Med dokumenti so bili nekateri tudi z oznako strogo zaupno. Vlada je uvedla preiskavo.