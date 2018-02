Tudi Slovenija pred Sodiščem EU o problematičnem sistemu reševanja sporov z vlagatelji

Ljubljana, 4. februarja - Slovenija se je aktivno vključila v postopek, ki pred Sodiščem EU teče na temo sistema ICS za reševanje sporov med vlagatelji in državami. O tem, kako bo sodišče vodilo postopek, bodo države in institucije pisno obveščene, so za STA povedali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.