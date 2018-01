Prodaja goriv lani spodbujala rast prihodkov trgovcev

Ljubljana, 31. januarja - Prihodki v slovenski trgovini na drobno so se v letu 2017 povečali za 8,2 odstotka. To je skoraj še enkrat višja rast kot v letu 2016 in predvsem posledica za 16,7 odstotka večje prodaje v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi. So pa lani porasli tudi prihodki v trgovini na drobno brez motornih goriv.