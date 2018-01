V Mariboru razstava in slovesnost ob 25-letnici šole za častnike

Maribor, 31. januarja - V Mariboru bodo danes z odprtjem razstave v Kadetnici in večerno slovesnostjo v Unionski dvorani, na kateri bo osrednji govornik načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman, zaznamovali 25 let šolanja častnikov in tamkajšnje poveljniško-štabne šole. Na slovesnosti bodo podelili tudi priznanja najzaslužnejšim sodelavcem.