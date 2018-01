Močan potres stresel Afganistan in Pakistan

Kabul, 31. januarja - Sever Afganistana in Pakistan je danes stresel močan potres, ki je zahteval najmanj eno življenje, več tisoč ljudi pa je zbežalo s svojih domov. Potres z magnitudo 6,1 je na globini 191 kilometrov stresel območje Hindukuša v Afganistanu ob meji s Tadžikistanom, čutili pa so ga do Islamabada in New Delhija, je sporočil ameriški geološki inštitut.