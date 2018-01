Večer: Zoper nekdanjega zaposlenega na Kemijskem inštitutu vložena obtožnica

Ljubljana, 31. januarja - Ljubljansko tožilstvo je vložilo obtožnico zoper Michaela Stephana zaradi suma napeljevanja k umoru enega izmed vodilnih uslužbencev Kemijskega inštituta. Predpisana kazen za ta očitek je od 15 do 30 let zapora. Tožilstvo Stephana bremeni še kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem, v današnji izdaji poroča Večer.