Dnevnik: 22-letnik, ki je do smrti zbil kolesarko, odslej v hišnem priporu

Ljubljana, 30. januarja - Ljubljansko sodišče je 22-letniku, ki je marca lani na Celovški cesti z avtom do smrti zbil 20-letno kolesarko, danes odpravilo pripor in ga nadomestilo s hišnim priporom. Kot poroča Dnevnik, je razlog dvom glede hitrosti vozila in luči na semaforju, zaradi česar naj bi bil ovržen utemeljen sum kaznivega dejanja nevarne vožnje.