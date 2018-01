V Nemčiji dosegli dogovor glede združevanja družin beguncev

Berlin, 30. januarja - Poslanske skupine konservativne unije CDU/CSU in socialdemokratov (SPD) so dosegle dogovor o podaljšanju začasne ukinitve združevanja družin oseb s subsidiarno zaščito v Nemčiji, in sicer do 31. julija. Kasneje bo združevanje omejeno na 1000 oseb mesečno. Kompromis naj bi pozitivno vplival na koalicijska pogajanja, saj je to ena od spornih točk.