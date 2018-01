Odbor za izobraževanje zavrnil predlog SDS za 100-odstotno financiranje zasebnih osnovnih šol

Ljubljana, 30. januarja - Odbor DZ za izobraževanje je danes zavrnil oba člena predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero je želela SDS določiti 100-odstotno financiranje javnih programov v zasebnih osnovnih šolah in s tem uresničiti odločbo ustavnega sodišča. S tem se je zakonodajni postopek za novelo končal že na odboru.