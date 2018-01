Furs delodajalce poziva k pravočasnemu izplačilu plač

Ljubljana, 30. januarja - Finančna uprava RS (Furs) delodajalcem, ki ne izplačujejo plač skladno z določili zakona o delovnih razmerjih in posledično ne predložijo obrazcev, na podlagi katerih obračunajo prispevke, svetuje, naj to storijo čim prej in se tako izognejo prekršku. Če obrazcev ne predložijo, ker niso izplačali plač, jim bo Furs naložil do 20.000 evrov kazni.